Scivolano a causa del ghiaccio. Gravissimo un trentanovenne

TERAMO – Incidente in montagna, feriti due alpinisti romani sul Gran Sasso, e uno di loro, un 39enne, sarebbe in gravi condizioni ed è stato portato in ospedale in stato di incoscienza. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo con l’eliambulanza del 118 di L’Aquila sono intervenuti sul Gran Sasso per prestare soccorso a due persone coinvolte in un incidente alla base della ferrata Ventricini.

L’altro escursionista è un trentenne che avrebbe riportato conseguenze meno pesanti. I due, a quanto si apprende, sono scivolati a causa del ghiaccio all’imbocco del sentiero.