Scippa un’anziana e la fa cadere a terra. I carabinieri la rintracciano poco dopo in un casolare. E’ una ventottenne

MARTINSICURO – Erano da poco passate le 11 a Martinsicuro e approfittando del clima ancora estivo un’anziana 80enne stava passeggiando nei pressi della pista ciclabile di Villa Rosa di Martinsicuro quando veniva avvicinata, alle spalle, da una ragazza che, con mossa repentina, le ha afferrato la collanina in oro che l’anziana portava al collo strappandogliela via con forza.

La scippatrice, per garantirsi la fuga, non ha neppure esitato a strattonare l’anziana donna facendola cadere a terra. A quel punto, la vittima ha incominciato ad urlare chiedendo aiuto allo scopo di attirare l’attenzione della figlia 55enne, poco più distante, che accortasi della madre a terra e vedendo una ragazza in fuga si è messa ad inseguire la scippatrice invano, dal momento che la fuggiasca riusciva a dileguarsi tra la folta vegetazione presente sul greto del torrente Vibrata.

La donna e sua figlia si sono così presentata dai carabinieri di Alba Adriatica fornendo un’accurata descrizione della scippatrice. Da quelle descrizioni i militari sono subito risaliti all’autrice del colpo. Si tratta di una 28enne di origini marocchine, senza fissa dimora in Italia. Dopo aver setacciato palmo a palmo la zona sud di Villa Rosa e quella nord di Alba Adriatica la donna è rintracciata e bloccata in un casolare abbandonato di Villa Rosa e sottoposta a fermo.