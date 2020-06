Schianto sulla Valtesino, automobilista incastrato nell’abitacolo. Allertata l’eliambulanza

COSSIGNANO – Incidente in serata in località Ponte Tesino, nel territorio comunale di Cossignano dove è stato necessario l’intervento del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, per soccorrere un automobilista che, in seguito allo scontro con un mezzo pesante, è rimasto bloccato nell’abitacolo ed ha riportato gravi ferite tanto che è stata allertata l’eliambulanza. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi e della viabilità.