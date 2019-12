Schianto nella notte a San Benedetto, ragazzo trasportato al Torrette di Ancona

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto nella notte lungo la Statale 16 a San Benedetto, all’altezza dell’area Brancadoro. Si tratta di un ragazzo e di una ragazza che sono caduti dallo scooter in sella al quale viaggiavano in un incidente che non avrebbe visto il coinvolgimento di altri veicoli.

Entrambi sono stati soccorsi dalle ambulanze inviate sul posto dal 118. A riportare le peggiori conseguenze è stato l’uomo per il quale è stato predisposto il trasporto al Torrette di Ancona a causa di alcune fratture. La giovane ha riportato contusioni e lesioni ma per lei la situazione sembrerebbe essere meno pesante ed è stata ricoverata all’ospedale Madonna del soccorso di San Benedetto. Ad occuparsi dei rilievi è la polizia stradale di San Benedetto.