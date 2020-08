Schiamazzi, atti vandalici e tafferugli. Via Balilla non ne può più: “Situazione insostenibile”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ennesima notte da incubo per i cittadini del centro, e ancora una volta protagoniste via Balilla e piazza Pazienza. “Ma qui la pazienza è davvero finita – tuona Alessandro Larovere, responsabile sicurezza del Quartiere AlbulaCentro -. Come ogni fine settimana, anche ieri sera si sono verificate spiacevoli situazioni che hanno visto l’intervento delle forze dell’ordine.

I disagi a cui sono costretti sono i residenti sono sempre gli stessi: urla e schiamazzi, risse e tafferugli, spaccio di droga, liquami maleodoranti di urina e danneggiamenti ai mezzi privati, dalle automobili di via Balilla ai motorini di piazza Pazienza.

La situazione è davvero insostenibile, raccolgo ed espongo le testimonianze di tanti vicini di casa che oramai sono esasperati. Sarebbe auspicabile installare delle telecamere che dal centro inquadrino via Balilla, oltre ad avere un presidio di forze dell’ordine dalle due alle sei di notte, e cioè nell’orario in cui i malviventi agiscono più indisturbati. Spesso nell’attesa che le Forze dell’Ordine arrivino, le persone che commettono reati riescono a fuggire e a rimanere impuniti. È inaccettabile che una città come la nostra abbia un centro in balia di vandali e delinquenti”.