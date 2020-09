Scarcerato il cinquantenne che ha rubato l’auto al parroco. Ha l’obbligo di firma fino al processo. Al momento del furto era ubriaco

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato convalidato l’arresto del 50enne che è stato preso dai carabinieri dopo aver rubato l’auto al parroco della chiesa Sacra Famiglia, don Francesco Ciabattoni. L’uomo quest’oggi è comparso di fronte al giudice che ha convalidato l’arresto disponendo però la scarcerazione e l’obbligo di firma per l’uomo che dovrà tornare in Tribunale il prossimo 26 ottobre per il processo. Durante l’udienza è emerso che l’uomo, al momento in cui ha compiuto il furto, era ubriaco. Era ubriaco anche quando, poco dopo, ha raggiunto il centro commerciale dove, con i soldi del sacerdote, era andato a comprarsi uno smartphone.