Scambia un cacciatore per un animale e gli spara al volto. Tragedia sfiorata tra le campagne

PETRITOLI – Si è sfiorata la tragedia, questa mattina, tra le campagne nel territorio comunale di Petritoli. Forse scambiato per un animale, un uomo di 59 anni è stato colpito al volto da alcuni pallini di piombo esplosi dal fucile di un suo collega. Questo però, che probabilmente non si è reso conto di averlo colpito, invece di prestare soccorso al cacciatore si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Le conseguenze per fortuna non si sono rivelate gravi, tanto che il malcapitato è riuscito a raggiungere la propria auto per poi recarsi al pronto soccorso di Fermo. I medici gli hanno riscontrato diverse ferite sul viso, ma la vittima non corre pericolo di vita. I carabinieri stanno cercando di rintracciare l’uomo.