San Benedetto, uomo investito in via Sicilia. Soccorso dall’ambulanza del 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Preoccupazione per un uomo che, nel pomeriggio di oggi, è stato investito da una Opel in via Sicilia, a ridosso dell’intersezione con via Pellico. L’uomo, urtato dal veicolo, è finito in terra senza riuscire a rialzarsi. E’ stato soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di San Benedetto e sul posto sono anche intervenuti gli agenti della polizia locale per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’investito, che ha riportato diverse contusioni, è stato trasportato in ospedale.