San Benedetto, una discarica in via Sicilia. Frigoriferi e televisori da giorni abbandonati in strada

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono furiosi e preoccupati gli abitanti della zona di via Sicilia per una situazione che va avanti ormai da tempo e che, in questi giorni, sta toccando il suo clou proprio in questi giorni. Da tempo infatti, all’altezza dell’intersezione tra la strada e via Corsica, c’è una vera e propria piccola discarica. Qualcuno, probabilmente più di una persona, ha depositato sull’asfalto rifiuti di ogni genere tra cui un televisore e un frigorifero. “Le persone sono estremamente incivili – spiegano alcune delle persone che vivono in zona – e su questo non ci piove. Ma è possibile che malgrado le nostre numerose segnalazioni nessuno sia venuto a portar via tutta quella roba?”-