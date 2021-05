San Benedetto, un fermato dopo la maxirissa in via Paolini. Tafferuglio forse organizzato online

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ di una persona fermata e portata in commissariato e di un paio di feriti il bilancio di una rissa avvenuta in via Paolini nel tardo pomeriggio di oggi. Un tafferuglio che ha visto coinvolti diversi giovanissimi e che, stando ai sospetti delle forze dell’ordine, potrebbe essere stata organizzata online come già accaduto in passato in alcune parti d’Italia e anche nelle Marche.

L’episodio è avvenuto in pineta, a ridosso dell’intersezione con via Fiscaletti.