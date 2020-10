SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un contagio anche alla scuola per l’Infanzia di via Togliatti a San Benedetto. La notizia arriva a poca distanza da quella che riguarda le scuole Curzi, stesso Istituto Comprensivo e stessa dirigente. L’Area Vasta sta effettuando indagini epidemiologiche e ricostruendo i contatti del contagiato. Nel frattempo, per motivi precauzionali, sono state sospese le attività in una intera sezione. I genitori dei bimbi sono stati avvisati.