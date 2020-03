San Benedetto, tutti in fila alle poste. Ma fuori dalla porta: “Non si può affollare la sala per il rischio contagio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutti in fila, a mezzo centimetro l’uno dall’altro, ma rigorosamente fuori dalla porta. Accade questa mattina alle poste di San Benedetto (ma a quanto si apprende è quello che sta succedendo un po’ in tutti gli altri uffici postali delle Marche) in seguito all’ordinanza sul Covid 19, il famigerato coronavirus. Questa mattina negli uffici centrali delle poste di via Curzi, c’era un assembramento di persone all’esterno della porta che immette nell’area dove sono presenti gli sportelli.

Una addetta dell’ufficio postale faceva entrare soltanto un limitato numero di persone, uno o due alla volta, basandosi sugli sportelli che via via si liberavano. Gli altri restano tutti fuori, in fila e in piedi. Senza sedie, naturalmente. Il compito di fornire motivazioni ufficiali è stato assegnato ad un cartello appeso all’esterno della porta automatica (che oggi automatica non era): “A seguito dell’ordinanza della Regione – c’era scritto – sarà necessario limitare l’affollamento della sala al pubblico come azione utile alla prevenzione del contagio”. Il cartello era ben visibile a tutte le persone che, fuori dalla porta, erano assembrate a pochi centimetri di distanza l’uno dall’altro.