SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato Mariano Vesperini a trovare e portare in commissariato un borsello che, ieri mattina, è stato probabilmente smarrito da qualcuno in via Roma, in centro a San Benedetto. All’interno del borsello ci sono oggetti di un certo valore e, per questo motivo, è stato portato in commissariato.

Il legittimo proprietario può dunque recarsi negli uffici della polizia di Stato di via Crispi e riprenderlo, dopo aver ovviamente dimostrato di esserne il titolare.