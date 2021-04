San Benedetto, troppi incidenti tra via La Spezia e via San Martino. I residenti: “Necessario rivedere la segnaletica”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono sul piede di guerra le persone che vivono e lavorano tra via La Spezia e via San Martino per la pericolosità dell’incrocio tra le due strade. In particolar modo perché da tempo segnalano l’inadeguatezza della segnaletica, sia orizzontale che verticale.

«Gli automobilisti che procedono su via La Spezia e che sono diretti a Est – affermano – se non sono pratici della zona non si rendono conto che quell’incrocio prevede la precedenza a chi arriva da via San Martino. Molte volte si assiste ad inchiodate o piccoli tamponamenti ma capitano anche episodi come questi che si sono verificati negli ultimi giorni».