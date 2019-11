San Benedetto, travolge un diciottenne e se ne va. I vigili urbani rintracciano l’auto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha investito un diciottenne sullo scooter ed ha tirato dritto. E’ accaduto questa mattina in via Ponchielli a Porto d’Ascoli. Una Volkswagen Golf ha infatti colpito il giovane che si trovava in sella al ciclomotore. Il ragazzo è caduto in terra e per lui è stato necessario l’intervento dell’ambulanza che lo ha trasportato al Pronto soccorso.

L’auto che lo ha investito ha invece tirato dritto. Il conducente non si sarebbe neppure fermato per capire quali fossero le condizioni del giovane. Fortunatamente alcuni passanti sono riusciti ad annotare il numero di targa e la polizia locale ha rintracciato l’auto e la persona alla quale è intestata. Ora dovranno capire chi fosse effettivamente al volante del veicolo.