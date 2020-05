San Benedetto, travolge il muro e se ne va. Incidente in via Marradi, camion rischia di far crollare muro di cinta

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata la padrona di casa, intorno alle 20 di ieri sera, a vedere il camion andarsene dopo aver sentito il boato dell’urto. Ha quindi dovuto chiamare i pompieri del momento che i danni riportati rischiavano di far crollare il muro di cinta. E’ accaduto ieri sera tra via Mancini e via Marradi, nella parte più alta della strada dei Leoni.

Un camion in manovra ha infatti colpito con violenza la parte più bassa del muro di cinta creando una crepa e mettendo a rischio la stabilità del muro. I vigili del fuoco, con alcuni tiranti, hanno msso provvisoriamente in sicurezza il muro mentre la polizia locale è ora alla ricerca di traccia per identificare il camion e il suo autista.