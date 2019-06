Slot funzionanti fuori orario. Verbale per un locale del centro. Notte di controlli per i vigili urbani

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Prima nottata di controlli anti movida molesta del 2019. Nelle ore che hanno separato la giornata di sabato da quella di domenica sono state solo le divise della polizia locale ad effettuare i pattugliamenti per le vie di lungomare e quadrilatero. I vigili urbani, su disposizione del sindaco Pasqualino Piunti, hanno infatti monitorato la situazione legata ai locali e alla viabilità.

Non si sono riscontrati problemi particolari sotto il profilo del traffico e della vendita e consumo di alcolici ma in un locale gli agenti hanno trovato la slot machine funzionante oltre l’orario consentito dalla legge e, per questo motivo, è stato elevato un verbale.