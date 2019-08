San Benedetto, si schiantano contro un’auto in sosta e fuggono. Polizia locale sulle tracce dell’auto pirata

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Auto pirata in azione sul lungomare di San Benedetto. La polizia locale sta infatti operando al fine di rintracciare il veicolo che, intorno alle 6 di sabato mattina, si è schiantato contro una Toyota parcheggiata sulla corsia Ovest di viale Marconi, all’altezza dell’ex Camping. L’auto posteggiata, di proprietà di un concessionario di spiaggia, è stata seriamente danneggiata nella sua parte posteriore ed è stata sbattuta, anteriormente, contro una palma.

Alcuni testimoni che hanno assistito alla scena hanno poi riferito di aver visto un’auto chiara, con alcuni giovanissimi ragazzi a bordo, schiantarsi contro il veicolo, fare manovra, e allontanarsi in fretta dal luogo dell’incidente. I vigili urbani stanno ora lavorando al fine di risalire all’identità del conducente e di trovare l’auto. Hanno alcuni elementi in mano per arrivare fino al titolare del veicolo.