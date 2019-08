SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il palo di un semaforo si è abbattuto, intorno alle 15 di questo pomeriggio, su una Fiat Punto posteggiata temporaneamente, all’altezza dell’intersezione tra la Statale 16 e la strada che sale a Monteprandone, nel quartiere di Ragnola.

Fortunatamente nell’auto non c’era nessuno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. L’auto non si è schiantata, come detto inizialmente, contro il palo ma è stato il palo che è caduto sul veicolo.