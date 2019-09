San Benedetto, scritte minatorie sull’abitazione dell’ex comandante della Guardia di Finanza Soldano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Investigatori al lavoro su alcune scritte minatorie lasciate sull’abitazione di San Benedetto dell’ex comandante della Compagnia della Guardia di Finanza locale, il maggiore Aurelio Soldano, attualmente in servizio al Nucleo PEF di L’Aquila.

Soldano è stato alla guida della Compagnia di Sulmona per tre anni, per poi trasferirsi a San Benedetto e Bari, prima di assumere l’attuale incarico a L’Aquila. Sulle minacce di morte nei confronti dell’Ufficiale è stato aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti, da parte della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno.