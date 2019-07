San Benedetto, scontro tra auto e scooter sulla Statale. In due al Pronto soccorso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Auto contro scooter nel pomeriggio in corso Mazzini all’incrocio con Via Carducci. I due mezzi, per motivi al vaglio delle Forze dell’Ordine, si sono scontrati e a farne le spese sono stati l’uomo che viaggiava sullo scooter e una cinquantunenne che si trovava al volante dell’auto.

Sul posto sono state inviate dal 118 due ambulanze a sirene spiegate, una del presidio di emergenza dell’ospedale e l’altra della Croce Verde di San Benedetto, che hanno trasportato i due feriti al pronto soccorso.