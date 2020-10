San Benedetto, scippano un’anziana in piazza Nardone e la mandano in ospedale. Sono tutti minorenni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono tutti minorenni i ragazzi che, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno messo in atto nella zona di piazza Nardone, di fronte alla chiesa della Madonna della Marina. Prima hanno sfondato i finestrini di alcune auto in sosta e fatto razzia di oggetti negli abitacoli, poi hanno scippato un’anziana costringendola, tra l’altro, a dover ricorrere alla cure dei sanitari. E’ tutto accaduto nel tardo pomeriggio di sabato, in piazza Nardone. Il gruppo di giovani ha prima operato all’interno del parcheggio sotterraneo che si trova sotto la piazza. Hanno mandato in frantumi i finestrini di alcune autovetture che si trovavano posteggiate tra gli stalli per rubare oggetti, di valore e non, all’interno. Quindi, proprio di fronte alla chiesa, hanno preso di mira una donna di 75 anni, che si trovava a passare di lì. L’anziana aveva una borsa con sé e loro hanno messo in atto uno scippo in piena regola. Per portargliela via l’hanno strattonata violentemente facendola cadere a terra e provocandole delle contusioni per le quali si è poi reso necessario l’intervento del 118. La donna è comunque stata subito soccorsa da altri ragazzi che si trovavano in piazza e che hanno assistito a tutta la scena. E sono stati proprio loro, all’arrivo della polizia del commissariato, a riferire agli agenti quanto accaduto riuscendo anche ad identificare quei ragazzi che sono stati tutti raggiunti dagli agenti e denunciati alla Procura dei Minori. Nessuno di loro ha infatti ancora raggiunto la maggiore età.