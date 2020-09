San Benedetto, schianto nella notte in via San Martino. Sul posto 118 e polizia stradale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per le persone coinvolte nell’incidente avvenuto poco dopo le due del mattino all’altezza dell’intersezione tra via San Martino e via La Spezia, in centro a San Benedetto. A scontrarsi, per una mancata precedenza, sono state due auto. L’incidente ha svegliato numerosi residenti e, sul posto, è anche intervenuta l’ambulanza del 118 insieme alla pattuglia della polizia stradale. Come detto, per fortuna, le conseguenze fisiche per le persone coinvolte nello scontro sono state lievi.