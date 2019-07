San Benedetto, schiamazzi e urla nella notte. Segnalazioni continue. Blitz dei carabinieri in via Balilla

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono state numerose le segnalazioni arrivate alle forze dell’ordine e alla centrale della polizia locale legate a schiamazzi che hanno mantenuto svegli i residenti del centro durante la notte tra sabato e domenica. Le aree maggiormente problematiche sono state piazza Garibaldi, piazza Montebello e via Balilla dove, proprio a inizio serata, sono anche intervenuti i carabinieri per controllare la situazione in un locale che si trova lungo la strada.

Sempre dal centro sono invece arrivate segnalazioni relative ad un locale che faceva karaoke, con musica ad alto volume, ben oltre l’una di notte. «Per tre volte – spiegano i residenti – abbiamo visto andare lì i vigili urbani. La musica veniva abbassata poi, poco dopo, alzata nuovamente»