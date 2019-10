San Benedetto, ragazza di vent’anni soccorsa in piazza Giorgini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ambulanza in centro a San Benedetto dove, questa sera, una ragazza di vent’anni ha accusato un malore per il quale si è reso necessario l’intervento del 118. La ragazza era alla rotonda Giorgini, in viale Buozzi, quando ha accusato il malessere arrivando quasi a perdere i sensi.

Sul posto un’ambulanza che, dopo averla valutata esaminandone i parametri, l’ha trasportata al pronto soccorso di San Benedetto del Tronto per eseguire gli esami e capire i motivi del malore.