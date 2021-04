San Benedetto, quaranta veicoli controllati dalla polizia locale a San Benedetto. Qualche assembramento di fronte ai bar a Porto d’Ascoli. “Le attività proseguono anche a Pasquetta”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pasqua senza sanzioni in Riviera. Dal comando della polizia locale fanno infatti sapere che c’è il numero “zero” sulla casella delle multe elevate per i controlli sul rispetto delle normative anti Covid. Anche se oggi, giorno di Pasquetta, il monitoraggio proseguirà, in particolar modo nel pomeriggio.

Ieri i vigili urbani hanno controllato circa quaranta autovetture e monitorato alcune situazioni potenzialmente problematiche. Su tutte gli assembramenti segnalati a Porto d’Ascoli, tra via Mare e via Fratelli Cervi, a ridosso di alcuni bar che stavano effettuando servizio d’asporto.

Come detto oggi i controlli proseguiranno ma per il momento Piunti si gode il risultato della giornata di Pasqua: “E’ l’obiettivo raggiunto anche grazie alle frequenti riunioni volute dalla Prefettura – afferma il primo cittadino – e dalla strategia adottata dal Comune. I controlli proseguiranno”.