San Benedetto, per evitare un’auto cade dalla moto. Donna di 48 anni finisce in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ caduta dalla sua moto per evitare un’auto che, stando a quanto lei stessa ha riferito ai suoi soccorritori, si era immessa in via Toscana dove lei stava procedendo in direzione Nord. E’ accaduto questa mattina, intorno alle 11.30, a poca distanza dalla chiesa di Sant’Antonio da Padova.

La donna, una 48enne, è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 arrivato a bordo di un’ambulanza. E’ stata trasportata al Madonna del Soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni. Della vicenda si sono occupati gli agenti del commissariato.