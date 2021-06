San Benedetto, palo della luce cade in via Orazio, a due passi dal lungomare. Intervento di pompieri e polizia locale

Un pesante palo della luce si è abbattuto in via Orazio, a pochissimi metri dall’intersezione con il lungomare, ed è stato un miracolo che, nella caduta, non abbia trovato persone o auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale che stanno presidiando l’area in attesa dell’arrivo dei tecnici della Cpl Concordia dal momento per evitare problemi con la corrente elettrica ad eventuali passanti.

Alla base della caduta, stando alla testimonianza di alcuni passanti, ci sarebbe una manovra errata da parte di un mezzo pesante. Ma il lampione era in condizioni pessime, arrugginito e marcio soprattutto dalla parte della base.