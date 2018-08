San Benedetto, notte folle in centro. Romeno si scaglia contro i carabinieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I carabinieri sono intervenuti, nella notte, in pieno centro cittadino per controllare dei soggetti apparsi di interesse operativo e, all’atto di chiedere i documenti per l’identificazione ad un ventenne romeno senza fissa dimora in Italia, questi si è scagliato con veemenza verso i militari al fine di evitare il controllo.

Con l’intervento di un’altra pattuglia sono riusciti a bloccarlo e portarlo in caserma dove è stato dichiarato in arresto per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e tradotto al carcere di Marino del Tronto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.