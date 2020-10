San Benedetto, maxi sequestro di droga. La polizia trova sette chili di hashish tra gli scaffali di una cucina

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maxisequestro di droga in una abitazione di San Benedetto dove la polizia della Squadra Mobile ha trovato e sequestro ben sette chilogrammi di hashish e arrestato l’uomo che deteneva lo stupefacente. La droga era nascosta in cucina, all’interno di uno degli scomparti solitamente utilizzati per riporre il cibo. Il blitz è avvenuto durante il weekend, durante le ore notturne, dopo che gli agenti hanno notato strani movimenti da parte dell’uomo, di origini albanesi. Lo hanno fermato e, da alcuni particolari, si sono insospettiti tanto da decidere di effettuare una perquisizione domiciliare. In casa hanno così trovato lo stupefacente. Sette chili di hashish pronti per essere immessi sul mercato e rifornire la Riviera delle Palme e gran parte del litorale. L’albanese è stato arrestato e portato nel carcere ascolano di Marino del Tronto.