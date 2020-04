San Benedetto, lunedì riaprono i parchi. Ma i giochi verranno recintati

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riapriranno lunedì i parchi pubblici di San Benedetto. I bambini però non potranno usufruire dei giochi situati all’interno, che saranno prontamente recintati. Non è escluso che le aree verdi nelle quali non si potranno garantire i controlli rimangano inaccessibili.

La decisione, imposta dal governo, è legata alla necessità di evitare assembramenti. L’ingresso nei luoghi in questione, pertanto, “è condizionato al rigoroso rispetto delle distanze di sicurezza interpersonale di un metro”.

Il 4 maggio, inoltre, verranno riaperti i cancelli del cimitero. Pure qui un’ordinanza regolamenterà gli accessi delle persone.