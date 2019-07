SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sono tra le più grandi nel Mediterraneo ed hanno tentacoli urticanti”. E’ la segnalazione che arriva dall’Arpa Marche relativo all’area Sud della costa marchigiana, compresa l’area sambenedettese.

L’ente parla di esemplari di Rhizostoma, particolarmente voluminose e con tentacoli il cui contatto è sicuramente fastidioso ma non preoccupante, almeno per quanto riguarda soggetti non sensibili.