San Benedetto, la protesta degli ambulanti: “Troppi abusivi al mercato settimanale”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato un martedì di lavoro per gli agenti della polizia locale quello di ieri. Gli agenti sono infatti stati chiamati più volte ad intervenire per allontanare i venditori abusivi che tentavano di allestire stand improvvisati tra le bancarelle del mercato settimanale. In particolar modo accadeva in viale Secondo Moretti, sia a ridosso del sottopassaggio ferroviario, sia nella zona che si trova in prossimità dell’intersezione con via Montebello. Un vero e proprio braccio di ferro andato avanti per tutta la mattina. “La situazione ieri era davvero insostenibile – affermano alcuni degli operatori del mercato – sono tanti, troppi. E’ una sfida continua”.