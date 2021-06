San Benedetto, investito mentre è in sella al suo scooter. Ennesimo incidente in via Sicilia

Ancora un incidente nella zona di via Sicilia. Questa volta a riportare conseguenze è stato un uomo che è stato investito da un’auto mentre si trovava, in sella al suo scooter, in prossimità dell’intersezione con via Corsica. L’uomo, dopo l’urto con una Mercedes, è finito in terra ed è stato soccorso sia dagli occupanti del veicolo che da alcuni passanti che hanno dato l’allarme. Sul posto è arrivata un’ambulanza con a bordo il personale sanitario che lo ha medicato predisponendone il trasporto in ospedale.

Non si tratta del primo incidente che si verifica in quella zona. I residenti denunciano una situazione di scarsa sicurezza legata alla viabilità e sono molti i tamponamenti spesso legati a mancate precedenze, che avvengono su quelle strade.