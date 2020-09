SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un uomo di 54 anni è stato soccorso dall’ambulanza inviata dal 118 in seguito ad un incidente avvenuto in via Toscana intorno all’ora di pranzo. L’uomo era in sella a uno scooter quando, per motivi al vaglio della polizia locale, è venuto in contatto con un’auto. È finito in terra ed è stato soccorso dall’ambulanza. È stato portato in ospedale.