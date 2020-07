San Benedetto, incidente tra auto e scooter sul lungomare. Un ferito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La nottata sambenedettese si è conclusa con un incidente avvenuto, poco prima delle 6 di questa mattina, all’appendice nord del lungomare, a ridosso del ponte sull’Albula, lungo la corsia diretta a Nord di viale Trieste. Una fiat Panda e uno scooter con due persone a bordo sono infatti venuti in contatto. Fortunatamente l’incidente non ha provocato gravi conseguenze per le persone coinvolte anche se la persona trasportata dello scooter, un trentottenne, ha riportato alcune ferite e contusioni ed è stata soccorsa e medicata dal 118. Sul posto la polizia stradale di Ascoli supportata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di San Benedetto.