San Benedetto, incidente tra auto e scooter in via Moretti. Un ferito

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un incidente lungo le strade della Riviera. E’ accaduto intorno alle 11 e 30 all’intersezione tra via Gino Moretti e via Curzi, a ridosso del ponte sull’Albula che immette verso viale De Gasperi. L’incidente sarebbe avvenuto in seguito all’apertura di uno sportello dell’auto contro il quale è poi finito lo scooter ma sulla dinamica sono al lavoro i vigili urbani di San Benedetto. Ad avere la peggio è stata la persona in sella al ciclomotore che è stata raggiunta dal personale del 118 arrivata a bordo dell’ambulanza. Il personale sanitario ha praticato le prime medicazioni per poi predisporre il trasporto al vicino Madonna del Soccorso.