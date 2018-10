San Benedetto, i pompieri recuperano un gufo reale in via Galanti FOTO – VIDEO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Era stato avvistato già nella giornata di ieri e, questa mattina, si è posato su un balcone di via Galanti, una della traverse di via Damiani, al di sotto del monte della Croce. I padroni di casa si sono resi conto di trovarsi di fronte ad un animale non proprio comune da queste parti e hanno chiamato il 115.

Sul posto è andata una squadra di vigili del fuoco partita dalla caserma di San Benedetto. Il gufo, che aveva degli anelli alle zampe con la corda, attraverso la quale veniva evidentemente tenuto in qualche fattoria della zona, spezzata, si è lasciato avvicinare dai pompieri che, nel giro di un paio di minuti, sono riusciti a prenderlo.

Ora si trova in caserma, in un contenitore areato e nelle prossime ore sarà preso i consegna dai carabinieri Forestali.