San Benedetto, errato conferimento e discariche a cielo aperto, il problema è comune a molti quartieri

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le problematiche legate all’errato conferimento, con vere e proprie discariche a cielo aperto, non risparmiano nessuna zona.

A segnalare l’inciviltà di alcune persone sono i residenti di via del Correggio, che si ritrovano copertoni di ruote e non solo, buttate accanto ai bidoni almeno una settimana fa. Il problema è continuo, e le persone che abitano in zona sono stanche di dover continuamente avvisare la Multiservizi per i rifiuti abbandonati da altre persone.

In via Corsica all’incrocio con via Sicilia invece, un materasso e altri rifiuti, accanto al conferimento dell’umido, abbandonati da almeno quindici giorni; è stata fatta la segnalazione anche all’equipaggio che effettua la raccolta del differenziato, ma la situazione non si è risolta.