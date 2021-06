San Benedetto, entrano in un appartamento del centro per rubare e chiudono fuori il cane. La polizia denuncia due nomadi

Sono state identificate poche ore dopo aver tentato il colpo. La polizia ha infatti notificato il foglio di via a due donne nomadi che, qualche giorno fa, erano penetrato all’interno dell’appartamento di un imprenditore, in via Mazzocchi. In casa non c’era nessuno, soltanto il cane, che le due hanno chiuso fuori, sul balcone. Allontanato l’animale si sono messe all’opera mettendo tutto a soqquadro a caccia di soldi o di oggetti preziosi.

Non avrebbero trovato nulla che fosse di loro interesse così lasciando tutta quella devastazione dietro di sé, se ne sono andate. Una volta rientrato in casa l’imprenditore si è trovato di fronte agli inequivocabili segni del passaggio dei ladri ed ha chiamato la polizia. Sul posto sono subito andati gli agenti della Scientifica che hanno rilevato alcuni elementi che li hanno portati a risalire all’identità delle due donne.

Sono state così rintracciate ed è venuto fuori che c’erano altre vicende delle quali si erano rese protagoniste nel vicino Abruzzo. Le due risultano residenti una nel Lazio e l’altra in provincia di Milano. La Questura ha notificato loro il foglio di via oltre alle denunce per i reati emersi dopo l’identificazione e per l’effrazione all’interno dell’appartamento di via Mazzocchi.