San Benedetto, è partito il treno bianco per Lourdes. Il saluto dell’assessore Carboni: “Tutti dovrebbero seguire il vostro esempio”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ha preso il via all’alba di oggi, domenica 14 luglio, il Pellegrinaggio Regionale dell’Unitalsi Marche (PNR) per Lourdes con il treno bianco.

L’assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni ha inviato un saluto a volontari, malati e pellegrini partiti all’alba per la cittadina mariana che si trova ai piedi dei Pirenei. “Tutti dovrebbero seguire il vostro esempio, aiutare il prossimo è la cosa più lodevole che si possa fare – Si complimenta la Carboni -. Vi mando i saluti e i complimenti anche del Sindaco Pasqualino Piunti. Buon pellegrinaggio a tutti e non dimenticate nelle vostre preghiere chi soffre e non può partire con voi”.



Tra i partecipanti al pellegrinaggio il presidente regionale dell’Unitalsi Massimo Graciotti, la dottoressa Giuseppina Massicci e il Vescovo Emerito della nostra diocesi Gervasio Gestori. Domani partirà anche l’aereo dell’Unitalsi con a bordo personale, ammalati e pellegrini che si aggiungeranno a coloro che sono partiti in treno.

Il mezzo è partito con puntualità dalla stazione di San Benedetto del Tronto sotto gli occhi attenti del presidente della sottosezione di San Benedetto del Tronto, Mariaemma Bettoni.