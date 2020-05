San Benedetto, è morto Vittorio Ragusin. Musicista e tra i più grandi accordatori del centro Italia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ morto all’età di 79 anni Vittorio Ragusin, uno dei più noti accordatori di pianoforte del panorama musicale italiano. Punto di riferimento per decenni della provincia di Ascoli Piceno aveva origini istriane (era nato a Zara) e tutti i più grandi artisti che, negli anni, hanno suonato tra Marche e Abruzzo, facevano affidamento sul suo orecchio per i propri strumenti. C’è stato Ragusin, per anni, dietro al suono del pianoforte di Giovanni Allevi. Aveva guadagnato una tale fama che i Subsonica hanno mandato un’auto a prenderlo a San Benedetto per portarlo ad Ancona dove si sarebbero dovuti esibire.

Ma Ragusin ha lavorato, tra gli altri, anche con Stefano Bollani, Roberto Vecchioni, Gino Paoli e Gianna Nannini, con un vero e proprio esercito di concertisti di musica classica. Talmente perfezionista da iniziare a noleggiare egli stesso dei pianoforti in quanto a volte deluso dalle condizioni degli strumenti che trovava nei teatri per i vari concerti. Era stato anche un grande musicista, contrabbasista estremamente noto in Istria. I più grandi musicisti della tradizione dalmata si sono esibiti con lui tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta. I funerali saranno celebrati domani, giovedì 21 maggio, alle 15.30, nella chiesa della Santissima Annunziata a Porto d’Ascoli. Dopo la cerimonia la salma sarà portata a Zara per la sepoltura nella tomba di famiglia.

Lascia la moglie Vera e i figli Darko e Grace.