San Benedetto, domani esercitazione di salvataggio di una persona dal settimo piano

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha attivato, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (AISM), un percorso esercitativo finalizzato a elaborare le più idonee modalità di soccorso alle persone con specifiche necessità in ambito domestico, che coinvolgerà tre Comandi VF (Ascoli Piceno, Pordenone e Genova).

L’iniziativa risulta coerente con le indicazioni provenienti dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, recepita dal nostro Paese con legge 18/2009, e si pone l’obiettivo non solo di rafforzare le modalità operative dei vigili del fuoco, ma anche di coinvolgere le persone interessate in un percorso di crescita sui temi della sicurezza e della gestione di situazioni emergenziali.

Nei giorni 10 e 11 giugno il Comando dei vigili del fuoco sarà così interessato in tali esercitazioni, con il seguente programma:

– mercoledì 10/6: prove di evacuazioni presso due residenze a Roccafluvione e Ascoli Piceno;

– giovedì 11/6: prova di evacuazione presso una residenza a San Benedetto del Tronto.

A San Benedetto del Tronto, in particolare, l’operazione sarà svolta con tecniche SAF che permetteranno di portare in salvo una persona dal settimo piano di un edificio in via Abruzzi calandola con la propria sedia a rotelle dalla terrazza.

Le stesse modalità saranno quindi ripetute a Pordenone e Genova e in questo caso la realtà Picena, assieme alle altre due, diventerà un riferimento operativo per i vigili del fuoco di tutta Italia.

A seguire l’evento sarà presente il Comandante provinciale Luca Verna e l’architetto Elisabetta Schiavone, che oltre ad essere consigliere provinciale AISM fa anche parte dell’Osservatorio sulla sicurezza e il soccorso alle persone con esigenze speciali istituito dal Corpo Nazionale vigili del fuoco.

Alla simulazione dell’11 Giugno sarà anche presente Stefano Zanut, dei vigili del fuoco di Pordenone, che sta coordinando l’iniziativa a livello nazionale.