San Benedetto, dodici auto rimosse per il mercato del primo novembre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forse qualche automobilista pensava che, con la ricorrenza del Primo Novembre, il mercato non si sarebbe tenuto. Questo spiega le dodici auto rimosse questa mattina tra piazza Garibaldi, piazza San Giovanni e via Galilei.

I carroattrezzi sono entrati in azione intorno alle 7 di questa mattina per fare posto agli ambulanti. In alcuni casi gli agenti della polizia locale sono riusciti ad avvisare i titolari delle autovetture. In dodici casi però non c’è stato nulla da fare.