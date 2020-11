San Benedetto, con la bici contro lo sportello dell’auto parcheggiata. Ferito 45enne in via Toscana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente in via Toscana dove, intorno alle 13 di oggi, un ciclista di 45 anni è stato soccorso dall’ambulanza dopo essersi scontrato con lo sportello aperto di un’auto parcheggiata. Dopo l’urto l’uomo è caduto in terra riportando contusioni e ferite per le quali è stato necessario l’intervento dell’ambulanza del 118. Ha riportato, tra le altre cose, delle conseguenze ad una spalla. E’ stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale. Sul posto anche la pattuglia della polizia locale.