San Benedetto, ciclista investito di fronte al sottopassaggio di via Fiscaletti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Purtroppo inizia con un incidente la mattinata della Riviera delle Palme. Il personale della Croce Verde è stato infatti inviato dal 118 all’altezza dell’intersezione tra via Gramsci e via Fiscaletti, proprio di fronte al sottopassaggio ferroviario e all’ex cinema Delle Palme per un incidente che ha visto un’auto investire un uomo che stava procedendo in bicicletta. Sul posto sono intervenuti, insieme all’ambulanza, anche gli agenti della polizia locale di pattuglia per i rilievi e la gestione della viabilità. Il ciclista è stato subito soccorso dall’automobilista che era al volante del veicolo che ha dato l’allarme chiamando il 118.