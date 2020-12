San Benedetto, ciclista investito da un’auto sul lungomare. Trasportato in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’ambulanza del 118 ha soccorso un uomo di cinquant’anni investito da un’auto, una Lancia, sul lungomare di San Benedetto, all’altezza dell’intersezione tra viale Trieste e via Monfalcone. L’uomo era in bicicletta quando è stato urtato dal veicolo per motivi al vaglio della polizia locale di San Benedetto, intervenuta sul posto. Il ciclista è stato caricato a bordo del mezzo di emergenza e portato all’ospedale Madonna del Soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni.