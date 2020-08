San Benedetto, c’è chi ruba anche l’olio esausto. Furti nei contenitori del conferimento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incredibile ma vero, c’è chi ruba l’olio esausto. La segnalazione arriva dall’azienda “Adriatica Oli”, ditta incaricata di ritirare l’olio esausto che gli esercenti e i cittadini versano negli appositi contenitori che si trovano in strada. Nelle ultime settimane sono infatti avvenuti diversi furti di olio vegetale esausto. Da anni – affermano dalla ditta – avviamo l’olio esausto al recupero per trasformarlo in nuove risorse garantendo la tracciabilità di tutta la filiera ed ora, furti come questi rischiano di mettere in difficoltà la sostenibilità del servizio e la legalità di un intero settore”.

L’azienda chiede aiuto proprio ai cittadini “nel sorvegliare i contenitori Olivia e nel segnalarci la presenza di eventuali automezzi volutamente anonimi avvistati nei pressi dei contenitori”. I furti per ora sono stati individuati nei comuni di Montesilvano, Pescara, San Benedetto del Tronto, Grottammare, Civitanova Marche, Porto Recanati, Castelfidardo, Ancona e Jesi. E’ possibile inviare ad Adriatica Oli anche segnalazioni anonime al numero 0733.229080 o via WhatsApp al 340.5689180, così da fornire agli organi di Polizia tutte le informazioni che potrebbero essere utili a individuare automezzi non autorizzati a svolgere questo servizio e a sconfiggere questi reati.