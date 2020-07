San Benedetto, cadono calcinacci. Chiuso il sottopassaggio di via Voltattorni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La polizia locale ha chiuso la corsia diretta ad Ovest del sottopassaggio ferroviario di via Voltattorni a causa della caduta di alcuni calcinacci. E’ accaduto nella tarda mattinata di oggi quando alla centrale è arrivata la segnalazione relativa alla presenza di alcuni detriti staccatisi dalla parte superiore del viadotto. Dopo un primo sopralluogo gli agenti hanno deciso di chiudere temporaneamente il passaggio per le auto diretta ad Ovest in attesa dell’arrivo dei pompieri per la messa in sicurezza.

AGGIORNAMENTO Il sottopasso è stato riaperto intorno alle 12 e 45.