San Benedetto, cade dal marciapiede e rischia di finire sotto un’auto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel tardo pomeriggio di oggi intorno alle 18.30 una ottantasettenne è finita al pronto soccorso in seguito ad una caduta.

La donna mentre camminava in via Toscana all’angolo con via Montello è inciampata, cadendo dal marciapiede e finendo rovinosamente a terra in mezzo alla strada. Solo per un soffio un automobilista è riuscito a frenare prontamente e ad evitarla-

E’ subito sceso per prestare soccorso e allertare il 118. Sul posto un’ambulanza della Croce Verde a sirene spiegate che, dopo averle medicato le ferite e immobilizzata, l’ha trasportata all’ospedale. L’anziana ha rimediato, oltre ad un grosso shock, ferite ed ematomi agli arti superiori e inferiori.